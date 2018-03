Fisco: Mef, entrate 2017 +1% a 455,7 mld

ROMA, 5 MAR - Nel 2017 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica sono pari a 455,717 miliardi con un aumento di 4,636 miliardi (+1%) sull'anno precedente. Lo rende noto il Mef, spiegando che l'andamento dipende anche dalla diminuzione delle entrate in conto capitale per l'emersione delle attività all'estero (voluntary disclosure). Senza considerare la voluntary le entrate crescono di 7,758 miliardi (+1,7%).