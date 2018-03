MILANO, 5 MAR - Le Borse europee chiudono in rialzo nel giorno dell'esito delle elezioni politiche in Italia e con Wall Street che marcia ora in terreno positivo. L'indice d'area Stoxx 600 guadagna l'1%. La migliore è Francoforte in rialzo dell'1,49% con l'indice Dax a 12.090 punti, dopo l'accelerazione per il nuovo governo. Bene anche Londra che avanza dello 0,65% con il Ftse-100 a 7.115 punti e Parigi che guadagna lo 0,6% con il Cac-40 a 5.167 punti.