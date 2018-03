Borsa: Asia chiude in rialzo,corre Tokyo

MILANO, 6 MAR - Le Borse asiatiche archiviano la seduta con il segno positivo, in scia con la chiusura positiva di Wall Street e con i futures sui listini europei in rialzo. Gli investitori vendono attenuarsi il rischio di inasprirsi delle ripercussioni commerciali per i dazi sull'acciaio e l'alluminio da parte degli Usa. Tokyo recupera dai minimi in 5 mesi e chiude in rialzo dell'1,8%. Bene anche Hong Kong che guadagna il 2,3%, Shanghai lo 0,9%, Shenzhen l'1,1%, Seul l'1,5% e Mumbai lo 0,3%. Sul fronte dei cambi lo yen arresta la fase di apprezzamento sul dollaro, assestandosi a quota 106,20, e sulla moneta unica a un valore di 131,20. Oggi giornata povera sul versante macroeconomico. In arrivo dagli Stati Uniti i dati sugli ordinativi delle fabbriche e dei beni durevoli.