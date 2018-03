Borsa: Europa marcia in rialzo

MILANO, 6 MAR - Le Borse europee marciano stabilmente in terreno positivo con i futures di Wall Street in rialzo. Francoforte (+1%) è il miglior listino del Vecchio continente, in vista della formazione del nuovo governo. I mercati non hanno mostrato nessun tipo di nervosismo per l'esito delle elezioni politiche in Italia e delle difficoltà per la formazione del nuovo governo. Poco mosso il rendimento della gran parte dei titoli di stato europei. Il Btp è sotto il 2% e lo spread con il Bund tedesco si attesta a 133 punti base. In lieve rialzo l'euro a 1,23 sul dollaro sul mercato di Londra. L'indice d'area Stoxx 600 guadagna il 2,3% con Londra in rialzo dello 0,8%, Parigi dello 0,5% e Madrid dello 0,4%. In Europa il settore della finanza avanza dell'1% con Ubs in rialzo dell'1,4% e Barclays dell'1,9%. Bene anche le telecomunicazioni (+0,8%) e L'energia (+0,7%).