Borsa:Europa avanza, bene Milano (+1,4%)

MILANO, 6 MAR - Le Borse europee proseguono in terreno positivo con i futures di Wall Street in forte rialzo. Milano è la migliore con il Ftse Mib che guadagna l'1,4%, dopo l'esito delle elezioni politiche che non ha creato scossoni sui mercati. In ordine sparso i rendimenti dei titoli di stato del Vecchio continente. Il Btp è sotto il 2% con lo spread che scende a 128 punti base. In rialzo l'euro a 1,23 sul dollaro sul mercato di Londra. L'indice d'area Stoxx 600 guadagna il 2,9%. Francoforte avanza dell'1,1%, in vista del nuovo governo. Positiva anche Londra (+1%) e Parigi (+0,7%). A Piazza Affari prosegue la corsa di Tim (+5,7%), nel giorno del cda per i conti e piano e con il fondo Elliott Management di Paul Singer che starebbe accumulando quote societarie per cercare di contrastare Vivendi. Bene anche Fca (+3,9%), con Moody's che ha alzato il rating. In terreno positivo Mondadori (+5,3%), Mediaset (+2,4%) e le banche. Gira in positivo Saipem (+2,2), con i conti che vendono un perdita di 328 milioni.