Tim chiude a +5,9% in Borsa con Elliott

MILANO, 6 MAR - Seduta di forti acquisti in Borsa a Milano per Tim dopo le notizie di un ingresso nel capitale del fondo statunitense Elliott: il titolo, forte per tutta la giornata, è salito del 5,9% finale a 0,77 euro. Poco prima della chiusura dei mercati, Elliott ha confermato di avere "un interesse in azioni ordinarie e di risparmio di Tim" precisando che "la posizione in azioni ordinarie è tale che non eccede, ad oggi, il limite oltre il quale deve essere resa nota in base alla legge italiana" anche se potrebbe essere incrementata. Il fondo, presente in Ansaldo Sts e che ha permesso il 'closing' della vendita del Milan passata dalla Fininvest ai cinesi investendo oltre 300 milioni, chiede in Tim "alcuni membri del cda nuovi, completamente indipendenti e altamente qualificati". Dopo il forte calo di ieri (-5,5%), è rimbalzata Mediaset, salita del 3,6% finale a 3 euro.