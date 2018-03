Fca chiude in Borsa a +5% dopo Moody's

MILANO, 6 MAR - Giornata di forte rialzo per Fca in Piazza Affari: il titolo del gruppo automobilistico, che ha corso per tutta la seduta anche con un breve congelamento in asta di volatilità, ha chiuso in aumento del 5,6% a 17 euro. In mattinata Moody's ha alzato a Ba2 da Ba3 il corporate family rating (Cfr) di Fca e da B1 a Ba3 il rating sulle obbligazioni emesse o garantite dal gruppo, spiegando che "l'upgrade riflette i significativi miglioramento dei parametri finanziari negli ultimi tre anni, specialmente la riduzione della leva finanziaria". In giornata è intervenuto anche Marchionne dal Salone di Ginevra, dove ha spiegato che "non abbiamo particolarmente bisogno degli investitori cinesi ma restiamo aperti" a valutare nuove opportunità, aggiungendo che "la strategia per Jeep è chiara: abbiamo cercato di svilupparlo in modo globale e abbiamo la conferma che diventerà il più grande brand del gruppo", ha detto l'amministratore delegato.