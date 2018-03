Ynap: ricavi 2017 +16,9%, giù utile

MILANO, 6 MAR - Nel 2017 Yoox Net-a-Porter ha realizzato ricavi netti pari a 2,1 miliardi di euro, con una crescita organica del 16,9% rispetto al 2016. Il risultato netto adjusted nel 2017 è stato pari a 51,2 milioni rispetto ai 69,3 nel 2016, una performance principalmente attribuibile "ad un aumento significativo degli oneri finanziari netti, dovuti prevalentemente a perdite da cambio realizzate e non realizzate, oltre che ad una maggiore incidenza degli ammortamenti ordinari attribuibili a maggiori investimenti in conto capitale". Lo annuncia la stessa azienda in una nota. Cresce anche quest'anno la redditività, con l'Ebitda adjusted a 169,2 milioni (+8,7%). La posizione finanziaria netta positiva è pari a 83,7 milioni rispetto ai 104,7 milioni al 31 dicembre 2016.