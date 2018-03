Marchionne, ibrido primo Suv di Ferrari

GINEVRA, 6 MAR - Sarà ibrido il primo suv Ferrari e arriverà a fine 2019. Lo ha detto il presidente della casa di Maranello, Sergio Marchionne. "Lo produrremo a Maranello, la linea è già predisposta. Aumenterà la forza lavoro ma darò i numeri a settembre quando sarà presentato il nuovo piano. Il nome? Non lo so ancora", ha affermato Marchionne. "Ho cambiato idea sui suv ma è cambiato il mercato. Negli Stati Uniti questo segmento rappresenta il 70% del mercato, se va avanti così in Europa raggiungerà il 40% tra 2020 e 2022". "La strategia per Jeep è chiara. Abbiamo cercato di svilupparlo in modo globale, abbiamo la conferma che diventerà il più grande brand del gruppo. È un marchio eccezionale, su cui dobbiamo puntare. Sarà parte importante del piano che lanceremo il primo giugno", ha aggiunto parlando dei marchi della scuderia Fca.