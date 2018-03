A Ginevra Icona Nucleus, auto del futuro

GINEVRA, 6 MAR - Eccola l'auto del futuro, a guida totalmente autonoma: non c'è il volante, manca il cruscotto, assenti i pedali. Gli interni lussuosi somigliano a quelli di un aereo e ci possono salire fino a sei passeggeri. Si chiama Icona Nucleus e il prototipo debutta in anteprima mondiale al Salone dell'Auto di Ginevra. La vettura, nata a Torino, è del tutto diversa da quelle tradizionali: è lunga 5,25 metri e larga 2,12, ha motore elettrico, non ha finestrini laterali ma pannelli semi-trasparenti in tinta con la carrozzeria. "Tecnicamente può essere marciante entro 2-3