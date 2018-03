8 marzo: Cisl,più equilibrio vita-lavoro

ROMA, 7 MAR - Piu' tutele per una vera conciliazione tra vita e lavoro. E' questo l'obiettivo delle iniziative della Cisl in occasione dell'8 marzo come sottolinea il sindacato guidato da Annamaria Furlan in una nota annunciando che una direttiva Ue in proposito è attualmente in discussione al Consiglio europeo. Obiettivo della direttiva, sulla quale si è mobilitata la Confederazione europea dei sindacati (Etuc Ces) "e' ottenere miglioramenti significativi per la vita delle donne madri, delle lavoratrici e lavoratori in tutta Europa, attraverso nuovi congedi retribuiti di paternita' e di cura, ed il rafforzamento dei congedi parentali retribuiti", spiega Annamaria Furlan. "Le donne hanno pagato il prezzo più alto della crisi economica da cui stiamo lentamente uscendo", dice Furlan. Sono le prime ad essere precipitate nell'area della emarginazione sociale, della solitudine, della povertà