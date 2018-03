Italiaonline, sciopero in tutte le sedi

TORINO, 7 MAR - “Massiccia adesione”, secondo i sindacati, allo sciopero dei lavoratori di Italiaonline, con assemblee davanti a tutte le sedi. A Torino il presidio è davanti alla sede legale della società in corso Mortara, di cui l’azienda ha annunciato la chiusura con 241 trasferimenti a Milano. Il 15 marzo è convocato il cda dell'azienda per l'approvazione del piano di riorganizzazione, il 16 un incontro al Ministero per lo Sviluppo Economico.