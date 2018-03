Marchionne, no a vendita Magneti Marelli

GINEVRA, 7 MAR - "Magneti Marelli non la venderò mai". Lo ha detto l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne parlando con i giornalisti al termine della riunione dei costruttori europei. "Può darsi che ci siano state della avance, ma io voglio darla agli azionisti" ha aggiunto Marchionne che ha escluso la necessità di una Ipo. "La strada da seguire per Magneti Marelli è quella dello spin-off, non serve l'Ipo", ha sottolineato. "Per Fca avrebbe senso iniziare il 2019 senza Magneti Marelli", ha detto l'amministratore delegato di Fca. Quanto alla possibilità di un partner industriale per la società di componentistica del Gruppo Fca, Marchionne ha affermato: "Sono ancora interessato, ma deve avere un significato".