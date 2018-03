Tim:Genish,5G cambia regole in gioco tlc

MILANO, 7 MAR - Tim, che diventa 'Digi-Tim' con il nuovo piano industriale, prevede una rivoluzione nelle tlc e disegna una Gigabit Society anche per l'Italia, che finora ha scontato un pesante gap rispetto agli altri paesi Ue (quart'ultima nel Desi 2017, la classifica della Commissione Ue) ma il 5G, spiega l'ad Amos Genish "cambia completamente le regole del gioco". "Le tlc saranno completamente diverse tra 5 anni e il cliente potrà beneficiare di un'esperienza completamente diversa. Il 5G non è soltanto un'evoluzione naturale del 4G, ma è un vero e proprio 'game changer' per quanto riguarda l'offerta ai clienti". Si parla di "1 giga di velocità e 1000 secondi di latenza, questo chiaramente cambierà completamente le regole del gioco e il modo con cui gli utenti potranno beneficiare del mobile broadband, di applicazioni video, di realtà virtuali, di realtà aumentata e naturalmente anche il settore industriale con la robotica e tutte le applicazioni dell'internet delle cose. Il 5G è sinonimo di velocità e latenza".