Nasce rivista web Lavoro, Diritti,Europa

MILANO, 7 MAR - Dedica particolare attenzione al contesto legislativo e giurisprudenziale europeo e alle sue sollecitazioni 'Lavoro, Diritti, Europa', nuova rivista online diretta dal presidente del tribunale del Lavoro di Milano Piero Martello. A testimoniare questa attenzione è, per esempio, lo spazio dedicato nel primo numero alla vicenda Abercrombie & Fitch e al 'principio di non discriminazione e lavoro intermittente' e il focus che comparirà sul prossimo numero con al centro i recenti orientamenti a livello europeo sul divieto o meno di indossare il velo islamico nei luoghi di lavoro. La rivista, trimestrale e gratuita, che ha già avuto oltre 4.500 accessi, conta sul contributo di nomi di spicco come Guido Raimondi, presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, Tiziano Treu, Emerito di diritto del Lavoro e presidente del Cnel, Alessandra Boscati e Stefano Liebman, professori ordinari di diritto del lavoro e Andrea Del Re, vice presidente della Scuola superiore di Magistratura.