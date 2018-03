Borsa Milano con Tim chiude a top Europa

MILANO, 7 MAR - Tre giorni dopo il voto, Piazza Affari ha chiuso in crescita dell'1,22% a 22.473 punti, maglia rosa in un'Europa positiva. I listini del Vecchio Continente non hanno risentito del rosso di Wall Street, legato anche alle dimissioni del consigliere economico di Donald Trump, Gary Cohn, che, secondo alcuni analisti, favoriscono una linea più dura sui dazi. Gli investitori sono in attesa della diffusione del Beige Book della Fed, alle 20, e della riunione della Bce, domani. A spingere Piazza Affari sono state Recordati (+3,2%), Poste (+2,6%), che ha siglato l'accordo definitivo con Anima, e Brembo (+2,78%) sulla scia dei conti. Cresciute sia Tim (+1,87%), promossa dagli analisti alla luce dei conti, del piano e dell'ingresso del fondo Elliott, sia Inwit (+0,2%). Fca ha guadagnato l'1%, in seguito alla conferma dello scorporo di Magneti Marelli da parte dell'ad Sergio Marchionne, contrario però a cederla. Piatta Mps, giù Carige (-1,18%) e Creval (-0,99%) alla vigilia della chiusura dell'aumento di capitale.