Cambi:euro in calo a 1,239, attesa Bce

ROMA, 8 MAR - Euro in lieve calo, all'avvio dei mercati, in attesa della riunione del board Bce che dovrebbe lasciare invariati tassi e politica monetaria anche se è incerto come Francoforte leggerà i dati non esaltanti su inflazione e attività economica diffusi nei giorni scorsi oltre agli effetti di una guerra mondiale sui dazi scatenata dagli Stati Uniti. In attesa della conferenza stampa di Draghi prevista per il primo pomeriggio, l'euro cala così dello 0,1% a 1,239 sul biglietto verde. In Asia lo yen scambia a 131,3 rispetto all'euro e a 105,9 sul dollaro.