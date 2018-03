Spread Btp/Bund sale a 140, attesa Bce

ROMA, 8 MAR - Avvio in crescita per lo spread fra Btp e Bund tedesco in attesa della riunione del board della Bce prevista per oggi. Francoforte dovrebbe comunque lasciare invariati tassi e politica monetaria anche se è incerto come Francoforte leggerà i dati non esaltanti su inflazione e attività economica diffusi nei giorni scorsi. Il differenziale segna quota 140 punti contro i 130 della chiusura di mercoledì. Il rendimento del decennale italiano risale a 2,06%.