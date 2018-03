Borsa: Europa apre piatta, Madrid +0,2%

MILANO, 8 MAR - Avvio piatto per i mercati in Europa. Parigi segna un +0,03% a quota 5.189, Londra si posiziona a 7.157 (+0,1%) mentre Francoforte parte sotto la parità (-0,06%). Gli occhi sono puntati su Madrid (+0,2%) e sulla partita per la conquista di Abertis. Acs vola a +7,4% a 29,25 euro, Atlantia in apertura ha ftto un balzo del 6% per poi normalizzarsi a +3,34% mentre la contesa Abertis cede il 4,07% a 18,61 euro.