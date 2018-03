Borsa Milano oscilla,bene Atlantia e Tim

MILANO, 8 MAR - A Milano Piazza Affari apre la seduta in rialzo ma dopo mezz'ora l'indice Ftse Mib ha già perso la sua direzione e cede lo 0,14% a 22.441 punti. Sugli scudi restano Atlantia (+3,4%) coinvolta nella gara con la spagnola Acs per conquistare Abertis, Tim (+1,35%) dopo la presentazione di conti e piano alle prese con un nuovo socio attivista, il fondo Elliott e infine Mediaset (+2,45%), coinvolta nell'intreccio azionario con Vivendi, primo azionista di Tim e ormai suo avversario in tribunale per la rottura degli impegni di acquisto di Premium. Bene anche Poste (+0,5%), Pirelli (+0,8%) e Azimut (+0,6%). A pesare sul listino sono invece le vendite su Exor (-1,15%), Cnh (-0,88%) e Fca (-0,7%).