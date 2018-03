Borsa: Europa nervosa in attesa Bce

MILANO, 8 MAR - Le Borse in Europa si muovono scomposte, incerte sulla direzione da prendere, in attesa della riunione del board Bce che dovrebbe lasciare invariati tassi e politica monetaria. Londra resta piatta (-0,04%), Parigi guadagna lo 0,19% mentre Francoforte scivola in calo dello 0,23 per cento. A Milano (+0,01%) il listino è diviso a metà. Sugli scudi restano Atlantia (+4,8%), Mediaset (+2,13%), Tim (+1,8%) e Poste (+2,13%) mentre vengono vendute Cnh Industrial (-1,06%) e Bper (-0,8%). La chiusura in rialzo dell'Asia non ha presa e nel Vecchio Continente prevale la volatilità. L'euro è poco variato e i rendimenti obbligazionari salgono aspettando la conferenza stampa di Draghi prevista per il primo pomeriggio. Il Bitcoin recupera le perdite (dopo il -7,9% di mercoledì); il greggio è scambiato vicino a 61 dollari al barile.