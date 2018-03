Sciopero: disagi contenuti nelle città

ROMA, 8 MAR - Lo sciopero nei trasporti si avverte ma i disagi, a metà mattinata, sono tutto sommato contenuti nelle grandi città, anche se è in aumento un po' dappertutto il traffico privato. A Roma le linee della metro A e B sono rimaste aperte, ma le corse sono ridotte, mentre la C risulta erogare un servizio regolare. Possibili riduzioni del servizio anche per bus e tram. E' stata invece chiusa la ferrovia Roma-Lido, mentre funziona regolarmente la ferrovia Termini Centocelle e la Roma Viterbo nel servizio urbano è attiva con riduzione di corse. A Milano la circolazione sulle metropolitane è regolare e, secondo Atm, lo sciopero al momento non sta dando disagi. In superficie sono invece in corso cortei nelle zone del centro che provocano rallentamenti e deviazioni ai mezzi. Disservizi contenuti si registrano anche a Napoli, dove è regolare il servizio della linea 1 della metropolitana e quello delle funicolari. Molti i bus in strada. Molti ritardi e cancellazioni, ma per 'motivi tecnici', per la Circumvesuviana.