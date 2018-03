Intesa Ryanair-Anpac,riconosce sindacato

ROMA, 8 MAR - Siglato tra Ryanair e Anpac il primo accordo formale di riconoscimento della rappresentanza sindacale dei piloti Ryanair basati in Italia. Lo annuncia una nota della sigla professionale dei piloti. L'accordo è stato siglato nella serata di ieri tra il capo del personale di Ryanair, Eddie Wilson, ed Anpac. "E' una svolta storica per i piloti Ryanair in Italia - sottolinea l'Anapac - impegnati da molti anni per ottenere una rappresentanza sindacale e condizioni di lavoro e salariali certe e omogenee per le diverse basi nazionali". "La formalizzazione dell'accordo è il coronamento di un percorso iniziato da molti anni e culminato nello scorso dicembre con la storica decisione del Management Team di Ryanair di aprire al dialogo con i sindacati in tutta Europa", spiega l'Anpac. La sigla dei piloti, che rappresenta anche la maggioranza degli assistenti di volo impiegati da Ryanair in Italia, ricorda di aver recentemente iniziato anche ad affrontare anche il Contratto collettivo per gli assistenti di volo.