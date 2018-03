Fonti, stallo Unione bancaria

BRUXELLES, 8 MAR - Sul completamento dell'Unione bancaria "vedo che c'è una divergenza, credo che si possa risolvere, ma non adesso": è quanto fanno sapere fonti dell'Eurogruppo. Dopo l'ultimo Ecofin e dopo la lettera degli otto Paesi del Nord, è chiaro che i lavori su uno dei dossier che i leader Ue volevano completare per giugno, procede invece a rilento. Tutto è bloccato sulla misurazione della riduzione del rischio, presupposto per andare avanti fissato mesi fa dal vertice europeo. La road map sull'Unione bancaria diceva che si sarebbe passati a discutere di condivisione del rischio non appena vi fossero progressi "sufficienti" sulla sua riduzione. "Come si misura la riduzione del rischio? I ministri lo stanno decidendo", spiegano le fonti, lasciando intendere come sia un esercizio puramente pretestuoso, che nasconde una mancanza di volontà politica di procedere. L'Eurogruppo di lunedì tornerà comunque a discutere della questione.