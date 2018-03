Borsa:Europa chiude in rialzo con Draghi

MILANO, 8 MAR - Le Borse europee chiudono in rialzo, spinte dalla decisione della Bce di mantenere fermi i tassi e con l'atteggiamento accomodante di politica monetaria del presidente Mario Draghi. Parigi guadagna l'1,28% con il Cac-40 a 5.254 punti, Francoforte lo 0,9% ed il Dax a 12.355 punti e Londra lo 0,63% ed il Ftse-100 a 7.203 punti. In calo i rendimenti dei titoli di stato del Vecchio Continente con il Btp sotto il 2% e lo spread con il Bund tedesco a 135 punti base. L'euro è in lieve calo a 1,23 sul dollaro sul mercato di Londra.