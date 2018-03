Dazi: Corea Sud valuta ricorso Wto

PECHINO, 9 MAR - La Corea del Sud ha espresso forte disappunto sulla decisione del presidente americano Donald Trump relativa ai dazi all'import di acciaio e alluminio ventilando il ricorso al Wto nel caso non scatti l'esenzione come avvenuto per Canada e Messico. Il ministro del Commercio Paik Un-gyu, nel meeting coi rappresentanti della Korean steelmakers, ha chiarito che se efficaci, le misure "colpirebbero seriamente l'export di Seul verso gli Usa". Attualmente, Seul è il terzo esportatore verso gli Stati Uniti di acciaio, con una quota del 10%.