'Disgelo' Usa-Corea spinge Borse Asia

MILANO, 9 MAR - La svolta fra Stati Uniti e Corea del Nord, con l'annuncio di un incontro fra i presidenti Donald Trump e Kim Jong Un, fa volare le Borse asiatiche, tutte in netta crescita. Seul ha guadagnato oltre l'1%, mentre Tokyo è salita dello 0,47% a 21.469 punti, con lo yen stabile sul dollaro a quota 106,70, mentre avanza sull'euro a 131.40. La Banca del Giappone (Boj) ha lasciato la politica monetaria invariata. La moneta del Vecchio Continente è sopra quota 1,23 rispetto alla valuta americana. La svolta nella politica internazionale sembra quindi aver fatto superare ai mercati le difficoltà legate alla politica americana dei dazi, anche se nell'ultima versione, quella 'flessibile', appaiono un po' meno minacciosi. In crescita le Piazze cinesi, con Shanghai che è salita dello 0,55% a 3307 punti, Shenzhen dell'1,5% a 1885 punti e Hong Kong dello 0,95% a 30959 punti. In salute anche Sidney (+0,37% a 6069 punti). Fra i dati macroeconomici attesi in giornata, quello sul tasso di disoccupazione americano a febbraio.