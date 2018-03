Italiaonline, terzo giorno di sciopero

TORINO, 9 MAR - Terzo giorno di sciopero per i dipendenti di Italiaonline, ex Seat Pagine Gialle, in difesa della sede di Torino. Un corteo è appena partito dalla sede della azienda e sta percorrendo corso Mortara, bloccando il traffico all'altezza di via Livorno, per poi tornare davanti alla sede. "Torino non si chiude" è lo slogan della manifestazione. Italiaonline ha annunciato 400 licenziamenti, di cui 248 solo a Torino. A questi si aggiungono altri 241 trasferimenti dal capoluogo piemontese ad Assago e Pisa. Il 15 è previsto il cda dell'azienda che darà il via libera al piano di riorganizzazione, illustrato ai sindacati presso Assolombarda, il giorno successivo un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. A Roma ci saranno il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, e la sindaca di Torino, Chiara Appendino.