Ag.Entrate,mercato casa +6,3% in IV trim

ROMA, 9 MAR - Il settore delle abitazioni torna ad accelerare nel quarto trimestre del 2017, con un aumento delle compravendite del 6,3% tendenziale, dopo oltre un anno di progressivo rallentamento. E' quanto emerge dalle Statistiche trimestrali dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate, in cui si precisa che il mercato immobiliare continua a crescere per l'undicesimo trimestre consecutivo. Firenze e Milano risultano le due grandi città con il maggior rialzo degli scambi, mentre Palermo, Bologna e Roma chiudono l'anno con il segno meno. In crescita anche le compravendite di cantine e soffitte (+1 2,2%), box e posti auto (+3,8%). Il trend positivo si conferma anche per il settore terziario - commerciale, in aumento del 9,2%, un incremento quasi doppio rispetto a quello del trimestre precedente, mentre il settore produttivo riduce la sua crescita, fermandosi a quota +2,8%.