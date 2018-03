Dazi: Federacciai,colpite aziende Italia

ROMA, 9 MAR - "Stiamo valutando esattamente la ripercussione sulle singole imprese italiane, ma è chiaro che ci sono aziende molto colpite, come per esempio la Valbruna, che esporta oltre 40mila tonnellate di acciaio inossidabile negli Stati Uniti". A spiegare all'ANSA cosa rischia il sistema Italia dai dazi sull'acciaio decisi dall'amministrazione Trump è il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, che parla di "cosa grave che, come tutte le misure unilaterali, è molto pericolosa e rischia di innescare guerre commerciali".