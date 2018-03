Usa:disoccupazione 4,1%, +313 mila posti

NEW YORK, 9 MAR - L'economia americana ha creato in febbraio 313.000 posti di lavoro. Il dato e' superiore alle attese degli analisti, che scommettevano su 205.000. Il tasso di disoccupazione e' rimasto invariato al 4,1%. I posti creati in febbraio sono l'ammontare maggiore dal luglio del 2016 e sopra le attese degli analisti. La disoccupazione resta invece al 4,1% per il quinto mese consecutivo. I salari orari sono saliti in febbraio dello 0,1% rispetto a gennaio e del 2,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.