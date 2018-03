Pre-intesa Uk-Arabia per 48 Eurofighter

ROMA, 9 MAR - "Il governo inglese - annuncia Bae Systems con una nota - ha firmato un protocollo di intesa con l'Arabia Saudita" che pone le basi per arrivare alla conclusione di un accordo "per l'acquisto di 48 aerei Typhoon" del programma Eurofighter che coinvolge come partner industriale anche il gruppo italiano Leonardo. Il possibile valore dell'operazione non è noto. Un ordine di misura può essere ricavato dal precedente dei 28 velivoli venduti al Kuwait, nel 2016, quando Leonardo (in quell'occasione capofila del consorzio europeo con Bae Systems e Airbus Defence and Space) ha chiuso un contratto dal valore totale (comprensivo delle quote di tutti i partner) di circa 8 miliardi di euro. Leonardo partecipa direttamente al programma Eurofighter Typhoon con una quota del 19%. Comprendendo le quote di responsabilità relative alla costruzione della cellula dell'aereo e all'avionica e all'elettronica di bordo la quota complessiva a capo di Leonardo raggiunge il 36% circa del valore dell'intero programma.