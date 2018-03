Embraco, va avanti progetto Astelav

TORINO, 9 MAR - Il progetto di Astelav, azienda torinese che ha lanciato una piattaforma pilota di rigenerazione di elettrodomestici pronta a intervenire per aiutare i lavoratori Embraco, andrà avanti. L'idea di realizzare a Riva di Chieri un laboratorio che rigenera elettrodomestici piace all'Embraco: "ora si passerà alla analisi della fattibilità industriale", spiega Riccardo Bertolino, a.d. di Astelav. E'stato concordato nell'incontro all'Amma di Torino con una delegazione Embraco guidata dal manager Emerson Zappone. Una parte dei 500 operai di Riva di Chieri, oggi sulla linea di produzione di compressori per frigoriferi, cambierebbe mestiere: diventerebbero riparatori di elettrodomestici. Al momento non ci sono dati sull'area che Astelav occuperebbe e neppure sul sumero di dipendenti. "Il nostro interesse non risolverà tutto il problema dell'Embraco, ma possiamo dare un contributo", sottolinea Bertolino. Astelav ha sede a Vinovo, nel Torinese, ha 55 dipendenti e un fatturato di 13 milioni di euro.