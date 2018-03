Tim convoca assemblea per il 24 aprile

MILANO, 10 MAR - Tim ha ufficialmente convocato l'assemblea del 24 aprile chiamata, tra l'altro, ad approvare il bilancio ed eleggere il collegio sindacale. Con la pubblicazione dell'avviso di convocazione scattano i dieci giorni di tempo entro i quali il fondo Elliott potrà chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, ponendo all'esame dell'assemblea il tema della revoca dei alcuni dei consiglieri espressione di Vivendi, a partire dal presidente Arnaud de Puyfontaine e dell'ad Amos Genish. L'ordine del giorno dell'assemblea è particolarmente nutrito: oltre che sul bilancio e sul collegio sindacale i soci, dovranno esprimersi sulla relazione sulla remunerazione, sul piano di incentivazione al management e a Genish, sul conferimento dell'incarico di revisione per il periodo 2019-2027 e sulla nomina di un amministratore (Genish, cooptato in consiglio dopo l'uscita dell'ex ad Flavio Cattaneo). Ma il punto più 'caldo', quello della revoca dei consiglieri di Vivendi, ancora non figura all'ordine del giorno.