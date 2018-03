Pmi: Confapi,caccia a manager per export

ROMA, 10 MAR - Export e innovation manager. Sono queste le figure professionali più ricercate dalle pmi italiane che, dopo la crisi economica, hanno sempre maggiore necessità di 'svecchiarsi' e di rivolgersi all'estero. Secondo un'indagine di Confapi, il 57,4% delle imprese dichiara di aver bisogno di figure manageriali di elevata professionalità in grado di supportare e sviluppare i processi produttivi e organizzativi. Di queste il 34,4% non può prescindere da un export manager capace di scegliere i nuovi potenziali mercati di riferimento e analizzare le specificità di ogni Paese e contesto economico. Il 23% individua nell'innovation manager un ruolo chiave per accelerare i processi di innovazione e digitalizzazione dell'impresa. Si tratta di una figura professionale cresciuta molto grazie anche al Piano nazionale Industria 4.0 che ha accelerato la trasformazione digitale delle Pmi italiane. Il temporary manager ricopre un ruolo cruciale per il 22% delle aziende coinvolte.