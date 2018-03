Borsa: Europa sale piano, Milano piatta

MILANO, 12 MAR - I mercati azionari del Vecchio continente a metà seduta si mantengono in cauto rialzo in una giornata che, in assenza di dati marcoeconomici di rilievo dagli Stati Uniti, attende soprattutto l'avvio di Wall street. Il listino più vivace resta quello di Francoforte (indice Dax +0,5%) grazie soprattutto alle utility dopo l'offerta da 22 miliardi di Eon (+3%) su Innogy (+13%). Bene anche Madrid (+0,4%), più caute Parigi (+0,2%), Milano (Ftse Mib +0,1% con qualche tensione sui titoli di Stato italiani) e Londra, che ondeggia sulla parità. In aumento del 2% Atene in attesa dell'avvio dell'Eurogruppo sulla quarta revisione del programma di aiuti alla Grecia. In Piazza Affari debole Tim (-1,4%) dopo i recenti rialzi, con Tenaris e Saipem che cedono oltre un punto percentuale. Bene il Creval (+4%) e Italgas, che sale di oltre due punti, seguiti da Poste (+1,5%) e Ferragamo, in aumento di un punto percentuale. Tra i titoli minori, Molmed è in calo del 5% dopo i conti resi noti venerdì a mercati chiusi.