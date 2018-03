Enav:utili 2017 101,5 mln. Ricavi 881mln

ROMA, 12 MAR - L'Enav ha chiuso il 2017 con ricavi netti consolidati pari a 881,8 milioni di euro, in crescita dell'1,9% rispetto al dato del 2016 grazie a un forte aumento dei ricavi da attività operativa, quest'ultima ha prodotto ricavi per 863,2 milioni con un incremento del 7,0%. E' quanto risulta dal progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre del 2017 approvato oggi dal Cda. Il 2017 ha registrato per Enav una crescita del traffico di rotta e terminale rispettivamente del 4% e del 3%. L'utile netto consolidato ha segnato un incremento del 32,9% attestandosi a 101,5 milioni di euro. Il Cda ha proposto di distribuire la somma agli azionisti con un dividendo di 0,1864 euro per azione pari a 101 milioni di euro (+6%). Cresce l'indebitamento finanziario salito a 117,5 milioni di euro con un incremento di 17,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2016.