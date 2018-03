Ocse: Pil Italia +1,5% in 2018

ROMA, 13 MAR - La crescita dell'Italia nel 2018 e 2019 continuerà ad un ritmo "più moderato" rispetto a quella di Germania e Francia con un +1,5% quest'anno e +1,3% l'anno prossimo. Lo afferma l'Ocse nel suo Interim Economic Outlook, lasciando invariate le stime rispetto a quelle di novembre. In Germania e Francia invece la crescita "resterà solida" con un +2,4% e +2,2% per Berlino e +2,2% e +1,9% per Parigi nel 2018 e 2019. Quanto invece alla crescita generale dell'Eurozona, resterà "robusta" ed "omogenea" nel 2018 (+2,3%) e nel 2019 (+2,2%).