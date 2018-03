Bankitalia: in 2017 sale surplus turismo

ROMA, 13 MAR - Si allarga il surplus della bilancia dei pagamenti del turismo dell'Italia. Secondo le tabelle della Banca d'Italia nel 2017 si è registrato un avanzo di 15.011 milioni di euro, a fronte di uno di 13.812 milioni dell'anno precedente. Le spese dei viaggiatori stranieri in Italia (38.974 milioni) sono aumentate del 7,2 per cento, quelle dei viaggiatori italiani all'estero (23.963 milioni) del 6,3. Nel solo mese di dicembre 2017 il surplus è stato di 399 milioni di euro, superiore all'avanzo nello stesso mese dell'anno precedente (286 milioni). Le spese dei viaggiatori stranieri in Italia (1.955 milioni) sono cresciute del 9,9 per cento, quelle dei viaggiatori italiani all'estero (1.556 milioni) sono aumentate del 4,2. Nel quarto trimestre dell'anno la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è aumentata del 7,9 per cento rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente; quella dei viaggiatori italiani all'estero è cresciuta del 2,7%.