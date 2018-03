Fca, solidarietà a Maserati Grugliasco

TORINO, 13 MAR - La direzione della Maserati di Grugliasco ha comunicato alle rsu l'utilizzo del contratto di solidarietà per sei mesi, a partire da aprile, per quasi tutti i dipendenti, 1.582 su 1.683 totali: la riduzione media massima dell'orario di lavoro sarà del 59%. L'esubero dichiarato è di 933 lavoratori. Lo rende noto la Fiom torinese. Il contratto di solidarietà - spiega - subentra alla cassa integrazione ordinaria, ormai usata strutturalmente alla Maserati: nel 2017 i giorni di cassa integrazione sono stati 62 (su 220 lavorabili) e nel 2018 si è arrivati già a 30 giorni su 63 lavorabili (con quella già comunicata per fine marzo. "La situazione - dicono Federico Bellono segretario generale della Fiom di Torino e Edi Lazzi responsabile della Maserati per la Fiom - è molto più che allarmante. Dopo la Carrozzeria di Mirafiori adesso tocca anche alla Maserati di Grugliasco. Non è certo un buon segno in quanto l'azienda ha la certezza che l'uso degli ammortizzatori non è destinato a cessare".