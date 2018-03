Borsalino, differite tutte le udienze

TORINO, 13 MAR - I curatori del fallimento Borsalino, Stefano Ambrosini e Paola Barisone, e la Haeres Equita "hanno convenuto di differire tutte le udienze relative alle iniziative giudiziarie istaurate prima di oggi e ancora pendenti, per consentire un sereno confronto tra le parti, nell'interesse dei creditori, dei lavoratori dipendenti e della continuità aziendale". Lo rendono noto in un comunicato congiunto. Oggi al tribunale di Torino era prevista l'udienza in appello ma potrebbe essere raggiunto un accordo tra i curatori fallimentari ed Haeres Equita, la società dell'imprenditore svizzero Philippe Camperio che detiene il marchio e le attività di Borsalino.