Mondadori: utile +35%, ricavi stabili

MILANO, 13 MAR - L'anno scorso Mondadori ha registrato un risultato netto positivo di 30,4 milioni (+35% rispetto al 2016) con ricavi a 1.268,3 milioni (+0,4%, in flessione dello 0,9% su base pro-forma. La posizione finanziaria netta è negativa per 189,2 milioni in miglioramento di 74,4 milioni. Per l'esercizio in corso il gruppo editoriale vede "ricavi in leggera contrazione, margine operativo lordo adjusted sostanzialmente stabile e utile netto in contrazione per minori componenti positive non ricorrenti".