Criptovalute a ambiente, 10 cents per Km

ROMA, 13 MAR - Criptovalute e mondo del running. Le due mode del momento non hanno apparentemente nulla in comune ma all'estero, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, il connubio, apparentemente anomalo, è già nato e sta funzionando. Ora arriva anche in Italia, con una nuova app che premia a suon di moneta (rigorosamente virtuale) chi per spostarsi cammina, corre o va in bicicletta, lasciando in garage auto e moto. Per ogni chilometro percorso a piedi, di corsa o in bici, quindi con "moto fisico umano", l'applicazione accrediterà nel portafoglio digitale dei propri utenti 10 centesimi espressi in una valuta virtuale denominata Movecoin, stesso nome dell'app. Gli amanti dello sport, o semplicemente dell'ambiente, potranno poi spendere quanto accumulato nei negozi convenzionati, oppure potranno mettere all'asta i Movecoin guadagnati, come una qualsiasi altra criptovaluta, cedendoli al miglior offerente.