Domani norme Ue su Npl

BRUXELLES, 13 MAR - Accantonamenti per i prestiti di nuova emissione a rischio di diventare npl (entro due anni per quelli senza collaterale e entro otto per gli altri), un 'blueprint' per creare bad bank nazionali, misure per aprire il mercato secondario e incoraggiare gli accordi extra-giudiziali: queste le misure del pacchetto che la Commissione Ue presenterà domani, secondo quanto si apprende da fonti Ue. Bruxelles confermerà poi il trend in calo delle sofferenze, scese al 4,4% del totale degli attivi nel terzo quadrimestre 2017.