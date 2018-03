Banca Base, pagamenti sospesi per un altro mese

CATANIA - Un’altra novità riguarda Banca Base, l’istituto di credito in amministrazione straordinaria. Ieri, infatti, s’è appreso che è stata prorogata di un mese la misura di sospensione dei pagamenti. L’annuncio è arrivato con un comunicato ufficiale: il commissario straordinario di Banca Base S.p.A., con riferimento alla sospensione dei pagamenti disposta con provvedimento del 13 febbraio scorso, “al fine di tutelare gli interessi dei creditori, ai sensi dell’art. 74 del testo unico bancario”, comunica “di avere richiesto all’Autorità di vigilanza - che ha concesso ieri la richiesta autorizzazione - di prorogare la misura di sospensione dei pagamenti ex art. 74 T.u.b. per Banca Base per un ulteriore mese”. Tale istanza “si fonda sulla necessità di perseguire ogni concreta ipotesi volta ad assicurare la massima tutela e la piena soddisfazione per la generalità dei creditori della Banca e a tutelare e porre al sicuro i diritti dei clienti, dei depositanti e dei creditori in generale della Banca”.

Si ribadisce “che i saldi positivi netti - ovvero detratti gli eventuali debiti a copertura (come ad esempio per anticipo fatture, saldo rate mutui, etc.) - corrispondenti a flussi in entrata (assegni, bonifici, contante, pos, etc.), di pertinenza della clientela e regolarmente accreditati nei conti della stessa, pervenuti a far data dal 14 febbraio, continuano ad essere esclusi dalla sospensione dei pagamenti ex art. 74 Testo unico bancario disposta il 13 febbraio e prorogata per un mese in data 13 marzo (ieri, ndr.): conseguentemente la clientela potrà liberamente utilizzare, secondo le ordinarie modalità bancarie, le corrispondenti somme”.