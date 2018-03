Angeloni (Bce), in Italia forte calo Npl

ROMA, 14 MAR - "L'Italia è il paese che ha fatto più progressi nella riduzione dei crediti deteriorati e nella pulizia dei bilanci bancari, sono convinto che le linee guida della Bce siano state determinanti nel portare a questi brillanti risultati". Lo ha detto Ignazio Angeloni, membro del consiglio di Vigilanza della Bce, spiegando che le nuove linee guida in arrivò dalla Bce domani saranno uno "strumento" utile per questo. E "siamo pronti per fare passi in avanti per la condivisione dei rischi, ora che si sono fatti progressi sulla riduzione dei rischi" ha aggiunto parlando di una "finestra d'opportunità economica e politica" per la riforma dell'euro e per il completamento dell'Unione bancaria.