Abertis: ad Atlantia 50% più un'azione

MILANO, 14 MAR - La holding che rileverà il controllo di Abertis dopo l'opa di Hochtief sarà controllata da Atlantia al 50% più un'azione, al 30% da Acs e al 20% meno un'azione da Hochtief. Sono alcuni dei termini dell'accordo preliminare vincolante stretto tra Atlantia, Acs e Hochtief per l'acquisto della concessionaria spagnola. L'Opa di Hochtief su Abertis resta a 18,36 euro per azione, ma diventa interamente in contanti, senza più la proposta anche di azioni in scambio. Atlantia a sua volta ritirerà l'opa in corso su Abertis. Acs ricapitalizzerà Hochtief per circa 941 milioni di euro e venderà quindi titoli della controllata tedesca ad Atlantia fino a 2,5 miliardi di euro. I tre alleati, poi, intendono sottoscrivere un contratto a lungo termine per massimizzare la relazione strategica e le sinergie tra le parti e Abertis in nuovi progetti di collaborazione pubblico-privato, in progetti in fase di offerta e costruzione (greenfield) e nei progetti operativi (brownfield).