Profumo chiude contratto Qatar da 3 mld

ROMA, 14 MAR - L'A.d di Leonardo, Alessandro Profumo, ha chiuso a Doha il contratto per la fornitura al Qatar di 28 elicotteri militari Nh 90 del consorzio europeo Nh Industries. Leonardo è prime contractor per la commessa: ha nel consorzio una quota del 32%. Alla firma è presente anche il ministro della Difesa, Roberta Pinotti. Il valore del contratto è complessivamente superiore ai 3 miliardi di euro. Secondo stime di mercato la quota per la ex Finmeccanica dovrebbe essere oltre il 40%.