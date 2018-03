Sale occupazione Ue ma in Italia cala

BRUXELLES, 14 MAR - Nell'ultimo trimestre del 2017 l'occupazione nella zona euro è cresciuta di 0,3%, ma l'Italia invece è l'unico Paese dove segna una forte battuta d'arresto (-0,3%) dopo tre trimestri di crescita. L'unico altro dato negativo si registra in Lituania, ma in tono minore (-0,1%). Nella Ue-28 l'occupazione cresce di 0,2%. In Italia nel terzo trimestre 2017 era salita di 0,4%.