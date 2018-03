Petrolio: Up, +2,6% consumi febbraio

ROMA, 14 MAR - Crescono i consumi petroliferi in Italia nel mese di febbraio, pari a 4,4 milioni di tonnellate con un rialzo del 2,6% rispetto allo stesso mese del 2017, "da attribuire principalmente all'aumento dei consumi per usi riscaldamento, del carboturbo e della carica petrolchimica netta". E' quanto si legge in una nota dell'Unione Petrolifera, dalla quale emerge che "la domanda totale di carburanti (benzina + gasolio) nel mese di febbraio è risultata pari a circa 2,3 milioni di tonnellate" (-0,4% rispetto allo stesso mese del 2017). Nel primo bimestre i consumi complessivi sono stati pari a circa 9 milioni di tonnellate (+0,9%); la benzina ha mostrato una flessione del 2,6% e il gasolio dello 0,2%. Nei primi due mesi del 2018 la somma dei soli carburanti (benzina + gasolio), pari a circa 4,6 milioni di tonnellate, evidenzia un calo dello 0,7%.